خبراء يحذرون من ترك الطفل بمفرده مع كلب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكن أن يتصرف الأطفال بطريقة غير متوقعة وهم قريبون من الكلاب. وهذا هو السبب في أنه يفضل عدم ترك الأطفال مع كلب بدون رقابة إذا كان الأبوان لا يرغبان في تعرضهم للعض، بحسب الخبراء.

وتقول الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والشباب إنه يجب إبقاء الأطفال على مسافة آمنة من الكلاب.

ويجب تعليمهم ترك الكلاب وشأنها عندما تكون تستريح وكذلك تقديم تعليمات واضحة لهم بشأن مدى اقترابهم منها. والأهم حتى أنه يجب إعلام الطفل ألا يقترب على الإطلاق من الكلب أو لمسه بينما يتناول طعامه.

وفي حال تعرض الطفل للعض، قم بتغطية الجرح بضمادة معقمة قبل استشارة طبيب. ويمكن أن تحتاج بعض الجروح الناتجة عن العض لاهتمام خاص نظرا لأنها تكون عميقة تحت الجلد، متسببة في اتلاف الأنسجة.