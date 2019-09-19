البطاطس بالتونة تعد واحدة من أكثر الأكلات والأطعمة التي يفضلها كثيرين، نظرًا لكونها شهية ولها فوائد عديدة، بخلاف أن الأطفال يحبونها بشكل خاص. وإليك طريقة عمل بطاطس بالتونة، على طريقة الشيف نادية سرحان: المقادير قشر ليمون مبشور بقسماط كيلو بطاطس مسلوقة ومفرومه ناعم بصله صغيره مقطعه قطع صغيره زعتر ثوم مفروم علبة تونه بقدونس مفروم دقيق بيض ملح Advertisements فلفل اسود أوراق خس للزينة طريقة تحضير بطاطس بالتونة - ضعي في طاسة، زيت وملح وفلفل أسود وثوم وحمريه. - أضيفي إليه زعتر. - في وعاء اخلطي البطاطس والبصل والتونة والكزبرة، وقليل من الملح والفلفل الأسود. - شكليها دوائر وضعيها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. - حمريها في زيت ساخن قدميها في طبق مفروش بالخس.

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