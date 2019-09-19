يحتوي الدجاج على العديد من العناصر الغذائية المهمة، لذلك يقدم "هن" لك طريقة عمل كاساديا الدجاج كنوع من التغير على الطاولة المصرية، وفقا لموقع فضائية "سي بي سي سفرة". المقادير المستخدمة في عمل كاساديا الدجاج نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى مكعبات 4 أرغفة من خبز التورتيلا ربع كوب من الجبن الشيدر المبشور ربع كوب من جبن الموزاريلا المبشورة ملعقتان كبيرتان من الزبدة ملعقة كبيرة من توابل الدجاج ملعقة صغيرة من البابريكا بصلة مقطعة إلى مكعبات صغيرة Advertisements فلفل ألوان مكعبات نصف ملعقة من الفلفل الأسود طريقة تحضير كاساديا الدجاج - نضع الزبدة في طاسة على النار حتى تذوب ثم نضيف إليها مكعبات الدجاج. - نقوم بإضافة التوابل المخصصة للدجاج مع الملح. - نقلب الدجاج جيدا ونتركه على النار حتى تمام النضج. - نخرج الدجاج في طبق جانبي ونقوم بتشويح البصل والفلفل الألوان مكان الدجاج. - ثم نقوم بفرد خبز التورتيلا وندهنه بالماء والزيت. - نفرد الجبن الشيدر والموزاريلا على الخبز ثم نضيف إليه البصل والفلفل. - نقوم بتوزيع قطع الدجاج فوق طبقة البصل والفلفل. - نغطي الدجاج بطبقة من الجبن ثم نغلق الخبز ونحمصه على الجريل.

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