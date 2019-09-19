بينها الكيوي واللوز.. أطعمة تساعدك على التخلص من الدهون

ممارسة التمارين الرياضية واتباع أنظمة غذائية، وعادات أخرى عدة أنظمة يتبعها كثيرين لفقدان الوزن، لكن بعض العلماء اكتشفوا طريقة جديدة أثبتت فعاليتها في حرق الدهون وإنقاص الوزن، وهي تقوية العضلات.

وعرض خبراء التغذية بعضا من هذه المواد التي ينصح بتناولها باستمرار، حيث إنها تساعد في تخفيض الوزن، وذكر موقع "روسيا اليوم" بعض هذه المواد الطبيعية، وهي:

اللوز

يعتبر اللوز من المواد الغذائية المشبعة بالدهون الصحية حيث يساعد في طرد الخلايا الدهنية المتراكمة في الجسم، كما أنه يسرع من عملية التمثيل الغذائي، وينصح خبراء التغذية بتناول ما مقداره 43 جراما من اللوز يوميًا أو ما يعادل 30 حبة لوز.

مشتقات الألبان

وتعمل مشتقات الألبان على مساعدة الجسم في امتصاص المواد ذات الفعالية الجيدة، التي تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، كما أن مصل اللبن يحتوي على كثير من البروتينات التي تعمل على تطوير الأنسجة العضلية، وهذا ما يساعد في حرق كثير من الدهون.

الشاي الأخضر

يعتبر الكافيين من المواد النشطة التي تساعد في حرق الدهون، لكن ينصح خبراء التغذية باستخدام الكافيين الموجود في أوراق الشاي الأخضر بدلا من القهوة، لأنه يساعد في خفض الوزن.

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كما أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مركب "كاتيشين" الذي مع الكافيين يحسن ويحفز عملية التمثيل الغذائي، وتحويل الدهون المتراكمة إلى طاقة.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مكونات تذيب الدهون الموجودة في الجسم، فهذه المواد تؤثر إيجابيًا في الشرايين وتحميها من تكون اللويحات المسببة لمرض تصلب الشرايين.

الأسماك الدهنية

يساعد سمك السلمون والتونة والسردين وغيرها الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3 على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة، فهذه الأسماك تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وتخفض مستوى الالتهابات التي تحفز نمو الأنسجة الدهنية.

الكيوي

يساعد في إنقاص الوزن، لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم التى تعمل على حرق الدهون، كما أنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، والمزيد من الألياف التى تعطي الشعور بالشبع.