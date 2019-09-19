الامارات | الأفرول.. قطعة مثالية في الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن الأفرول.. قطعة مثالية في الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» الألمانية أن الجمبسوت يعد خياراً مثالياً خلال الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والشتاء، إذ يمنح المرأة إحساساً بالدفء مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجمبسوت أو الأفرول هو قطعة أحادية ذات طابع عملي للغاية، مشيرة إلى أنه يتألق هذا الموسم بمظهر ملابس العمال، إذ إنه يشتمل على جيوب كبيرة في الصدر وحزام للوسط.

كما يكتسي الجمبسوت باللون الكاكي أو البيج أو البني، بينما تزهو موديلات أخرى باللون الأزرق البحري، بالإضافة إلى الموديلات المصنوعة من الجينز.

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