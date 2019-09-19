الامارات | حوار عن الفضاء في مكتبة الشارقة العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن حوار عن الفضاء في مكتبة الشارقة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع انطلاق أول رائد إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 الجاري، تنظم مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، جلستين حواريتين حول أساسيات وتاريخ استكشاف الفضاء وأهمية الوصول إليه، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، بهدف تعزيز الثقافة العلمية الفلكية لدى الطلبة والباحثين.

وينسجم تنظيم الورشة، بعد غد، مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء، التي تتمثل في خلق بيئة تنظيمية فعّالة، وتطوير خبرات متخصصة، وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات التعليمية والبحثية، إسهاماً في تأهيل كوادر وطنية في قطاع الفضاء.

وتنظم المكتبة جلسة حوارية مع الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بجامعة الشارقة، الدكتور إلياس فرنيني.

وتحت عنوان«المكتبة البشرية» ستنظم المكتبة حواراً مع سفراء الفلك والفضاء المبتعثين إلى روسيا.من جهتها، قالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي، إن «دولة الإمارات تخطو هذا العام خطوات واعدة وواسعة نحو الأمام في مجال صناعة الفضاء، إذ يتجهز أول رائد فضاء إماراتي للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، في إنجاز تاريخي يحسب لدولة الإمارات، ومن هذا المنطلق، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، حرصنا على أن نواكب هذا الإنجاز وإطلاع الجيل الجديد على علوم المستقبل».