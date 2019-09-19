الامارات | «اتصالات»: حافلة الجيل الخامس تعرّف بتقنية ثورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات»: حافلة الجيل الخامس تعرّف بتقنية ثورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «اتصالات»، بالتعاون مع «إريكسون»، حافلة الجيل الخامس لاستعراض القدرات التي توفرها تقنية الجيل الخامس من خلال الاستخدام المبتكر لتعزيز التحول الرقمي لكل القطاعات، وتقديم تجارب استثنائية واستخدامات متنوعة.

وقال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني: «مع تبني (اتصالات) لشعارها المتمثّل في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، فإننا نعمل عن كثب مع شركائنا لتوظيف إمكانات مزايا الجيل الخامس للارتقاء بالقطاعات كافة، للدور المحوري لهذه التقنية الثورية في تلبية الطلب المتزايد على البيانات وخفض النفقات، إضافة إلى دفع عجلة الابتكار، واستحداث فرص وحلول استثنائية ذات قيمة مضافة لتثري وترتقي بقطاع الأعمال على كل المستويات».

من جهته، قال رئيس إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا، فادي فرعون، إن «شبكة الجيل الخامس تتميز بالسرعات العالية، مع زمن استجابة أسرع، وقدرات اتصال فائقة للأفراد والمؤسسات».

وستجوب حافلة الجيل الخامس عدداً من الجهات والشركات في الإمارات، وستستفيد المؤسسات المختلفة من فرصة الاطلاع على نماذج استخدامات فعلية لتقنية إنترنت الأشياء المتعددة التي يتم تمكينها بواسطة تقنية الجيل الخامس في المجالات المتنوعة.