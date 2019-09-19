الامارات | المعطف الجملي يطلّ بتشكيلات متنوعة

شكرا لقرائتكم خبر عن المعطف الجملي يطلّ بتشكيلات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل المعطف باللون الجملي في موسم الشتاء المقبل، ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تنطق بالأناقة والفخامة. ويأتي المعطف الجملي هذا الموسم بموديلات متنوعة ليرضي كل الأذواق، إذ إن بعض الموديلات تشتمل على حزام لتسلط الضوء على الوسط، بينما تتألق أخرى بقصة أكبر من المقاس لتمنح المرأة إطلالة جريئة ومتحررة تعكس تفرد أسلوبها. وبينما تكتفي موديلات بصف أزرار واحد فقط، تزدان أخرى بصفين من الأزرار. ويعد المعطف الفرو من الموديلات الرائجة بقوة هذا الشتاء؛ حيث إنه يمنح المرأة إطلالة وثيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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