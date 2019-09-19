الامارات | «تحدّي دبي للّياقة».. الدورة الثالثة تنطلق 18 أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدّي دبي للّياقة».. الدورة الثالثة تنطلق 18 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود المبادرة الرياضية الرائدة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2017، في دورتها الثالثة، التي ستنطلق في 18 أكتوبر المقبل.

ويتوقّع للدورة الثالثة التي تستمر حتى 16 نوفمبر المقبل أن تكون الأكبر، مع ما ستشهده من مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ستنظم في مواقع عدة على مستوى المدينة لمدة 30 يوماً.

وتهدف «تحدي دبي للياقة» إلى إلهام وتشجيع سكّان دبي وزوّارها من مختلف الأعمار والاهتمامات ومستويات اللياقة البدنية على ممارسة أنشطة رياضية متنوعة، بهدف الحفاظ على اتباع أسلوب حياة صحي. وكانت دورة عام 2018 قد شهدت نمواً في أعداد المشاركين بلغت نسبته 34%، مقارنة مع الدورة الافتتاحية خلال 2017 واستقطبت أكثر من مليون مشارك.

وتستمر دبي في رحلتها لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، إذ تشجع «تحدي دبي للياقة»، التي تهدف هذا العام إلى استقطاب أكثر من مليون مشارك، جميع الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى حث الموظفين وأسرهم وأصدقائهم وزملائهم من جميع الأعمار على المشاركة في هذه المبادرة من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المخصصة لهم.

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وتستقبل «تحدي دبي للياقة» جميع المشاركين من كل الأعمار بمجموعة من الأنشطة التي ستقام في قريتين مخصصتين للياقة البدنية، إضافة إلى مراكز للياقة البدنية، وأيضاً مرافق مجانية، ومناطق رياضية في مختلف أرجاء المدينة. وإلى جانب أنشطة اللياقة البدنية، يركز التحدي أيضاً هذا العام على الصحة البدنية العامة ضمن أنشطته التي سيقدمها للمشاركين.

وسيعلن عن المزيد من التفاصيل حول التسجيل، وقائمة الأنشطة الخاصة بمبادرة «تحدي دبي للياقة» خلال الأسابيع المقبلة، وسيتمكن المهتمون بالمشاركة من تسجيل بياناتهم عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بـالتحدي، كما سيتمكنون من تحديد أهدافهم قبل انطلاق التحدي عبر اختيار المسارات الرياضية التي تناسبهم من خلال تطبيق دبي للياقة.

- المبادرة تشجع سكّان المدينة وزوارها على اتباع أسلوب حياة صحّي وتحويل دبي إلى أكثر مدن العالم نشاطاً.

- إلى جانب أنشطة اللياقة البدنية، يركز «التحدي» أيضاً هذا العام على الصحة البدنية العامة ضمن أنشطته.