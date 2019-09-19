الامارات | الماسكارا تمنح العيون إطلالة طبيعية في الخريف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتألق الماسكارا باللون البني في موسم الخريف/‏‏‏الشتاء، لتمنح العيون إطلالة طبيعية رقيقة. وذكرت مجلة Elle الألمانية، أن الماسكارا ذات اللون البني تمتاز بأنها أقل حدة وجرأة من الماسكارا ذات اللون الأسود الداكن، لذا تتمتع بطابع أكثر رقة ونعومة. Advertisements وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه لهذا السبب تعد الماسكارا ذات اللون البني مثالية للإطلالة الطبيعية الكاملة، التي تتألف من أحمر خدود بلون طبيعي وأحمر شفاه بلون طبيعي وجل شفاف للحواجب. ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، يمكنها تنسيق اللون البني مع ماكياج عيون بدرجات البني أو البرونزي، كظلال جفون ذات لون بني فاتح ومظهر لامع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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