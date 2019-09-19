الامارات | «ذا لاونج.. برج خليفة» تدخل «غينيس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا لاونج.. برج خليفة» تدخل «غينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت «ذا لاونج.. برج خليفة» التي افتتحت في فبراير الماضي، ونجحت في ترسيخ موقعها وجهة سياحية ترفيهية مفضلة، إنجازاً جديداً، مع دخولها «غينيس للأرقام القياسية» عن فئة «أعلى ردهة ضمن مبنى» في العالم بأسره.

وبارتفاعها البالغ 585 متراً، تقدم تجربة استثنائية، لا يمكن اختبارها في أي مكان آخر في العالم، من ارتفاع يزيد على نصف كيلومتر عن سطح الأرض.

واستلم المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في «إعمار العقارية»، أحمد الفلاسي، شهادة الرقم القياسي من شيفالي ميشرا، أحد المحكّمين الرسميين لـ«غينيس للأرقام القياسية»، ليضاف نجاح جديد إلى مسيرة برج خليفة الذي حقق العديد من الإنجازات، وحصد تكريمات عالمية.

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وكان البرج قد دخل «غينيس للأرقام القياسية» عن فئات «أطول مبنى» في العالم، وأطول هيكل من صنع الإنسان في العالم، وأعلى منصة مشاهدة خارجية في العالم عن قمة البرج، برج خليفة سكاي، و«أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد»، و«أكبر واجهة LED في العالم»، و«أطول واجهة LED في العالم».

وتقع ردهة «ذا لاونج برج خليفة» العصرية الراقية في الطوابق 152 و153 و154 في برج خليفة، وتقدم تشكيلة متميزة من العصائر والمقبلات، وتضم أيضاً شرفة في الهواء الطلق.