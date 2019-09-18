يسرا ترتدي الأسود حزنا على والدتها.. كواليس انطلاق الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بمدينة الغردقة، غدّا الجمعة، وسط حشد كبير من فناني مصر والعرب والعالم.

ويستعد القائمون على المهرجان لإخراجه في أبهى صوره، من خلال اختيار عددا من المقدمين والمقدمات، لإجراء المقابلات الفنية، وإطلاق أغنية رسمية للمهرجان، على نهج الدورتين السابقتين.

وعلم "هن" كواليس انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان، وعلى رأسها وصول الفنانة يسرا، التي تعد إحدى أيقونات المهرجان، إلى مدينة الجونة، لحضور دورته الثالثة.

ويعد هذا الظهور، هو الظهور الفني الأول لها، عقب وفاة والدتها مؤخرًا، ومن المقرر أن ترتدي الفنانة فستان أسود، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، لحزنها على فقدان والدتها.

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مقدمي حفل مهرجان الجونة والأغنية الرسمية

من المكرر، أن تقدم الإعلامية لاما جبريل، اللقاءات الفنية، على السجادة الحمراء، في حين أن الفنان الشاب كريم قاسم، هو مقدم الحفل الرئيسي، بدلَا من الإعلامية ريا أبي راشد، التي قدمت الدورة السابقة.

وعقب النجاح الكبير التي حققته الأغنية الشهير في الدورة الأولى "3 دقات"، من المقرر أن يقدم الفنان أكرم حسني، أغنية المهرجان، مصحوبة بعدة "إفيهات".

مصممي أزياء إطلالات مهرجان الجونة

من المقرر أن تتألق 10 نجمات على السجادة الحمراء، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، أبرزهن "ليلى علوي وصفية العمري وداليا البحيري وأروى جودة ورشا مهدي ولقاء الخميسي، بالإضافة إلى ملكة جمال العرب 2019 فريال زياري، والفنانة ناهد السباعي".

فضلًا عن ارتداء بعض النجمات عدة فساتين من توقيع المصممة نجوى زهران، والمصممة الأزياء هنا عثمان.

أبرز المكرمين في مهرجان الجونة

يعد أبرز المكرمين لتلك الدورة، الفنان محمد هنيدي، ومينا مسعود، المخرجة الفلسطينية مي المصري.