"فساتين مفتوحة والأحمر سيد الختام".. إطلالات الفنانات بالدورة الأولى لـ الجونة السينمائي

ساعات وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة، وسط استعدادات هائلة من قبل الحضور من الفنانين والفنانات، والقائمين على المهرجان.

ودائمًا ما تلقى السجادة الحمراء اهتماما بالغا، خاصة من الفنانات اللائي عليهن تخطيها لاستعراض إطلالاتهن ورشاقتهن.

ولفت المهرجان الوليد، الذ انطلق قبل عامين، أنظار الكثيرين حوله، بسبب تألق عدد من النجمات، خلال حفلي الافتتاح والختام، فباتت اللقطات الأولى تشبه عروض الأزياء العالمية.

بين الأسود والأحمر، تألقت العديد من النجمات خلال الفعاليات، فكانت تلك الألوان اختيار معظمهن، إلا أن اختيار فساتين ذات فتحة هوليودية تبرز الساقين، ومفاتن الجسد كانت لها نصيب الأسد من الظهور.

ويرصد "هُن" أبرز الإطلالات من ميلاد المهرجان:

حفل الافتتاح.. بين الأسود واللامع

اختارت عدة فنانات الظهور بإطلالات جذابة بفساتين طويلة من اللون الأسود، خلال مشاركتهن بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، وشملت قائمة الإطلالات باللون الأسود الفنانة أروى جودة، التي ارتدت فستانًا طويلًا من الجلد.

وشيرين رضا بآخر ذو كتف مكشوف.

فيما ظهرت بشرى بفستان "كرانيش" من أقمشة الدانتيل والتل.

بينما تألقت المذيعة رزان مغربي بفستان من اللون الأسود أيضًا، كشف عن ذراعيها وبعض الأجزاء من الجانبين، فيما ارتدت الممثلة الشابة سلمى أبوضيف فستانًا طويلًا ذو فتحتين أماميتين.

ولفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار حولها، بفستان ذهبي لامع، بأكمام شفافة، وفتحة بمنتصف الساق، كما ظهرت الفنانة التونسية هند صبري بفستان سيلفر مفتوح من جهة الصدر بتوقيع "الجسمي" أيضًا.

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كما تألقت الفنانة هنا شيحة حينها بفستان أحمر، مفتوح مغطى بالشيفون الشفاف، المزود بالشراشيب، بينما خطفت درة أنظار الحضور، بفستانها المنفوش، ذات التطريزات البارزة والملونة.

حفل الختام.. الأحمر سيد الموقف

وعلى نهج حفل الافتتاح، ودعت الفنانات الدورة الأولى من المهرجان بالعديد من الإطلالات الساحرة، التي تميزت باللون الأحمر، كان أبرزها الفنانة يسرا، التي تألقت بفستان أحمر منفوش، له اكستنشن طويل لامع بتوقيع يوسف الجسمي.

وإنجي المقدم التي ظهرت أيضًا بفتان أحمر دون أكمام، له فتحة ساق طويلة للغاية، وكذلك الفنانة ميس حمدان، التي تألقت بفستان أحمر سادة دون نقوشات.

في حين تألقت درة، بجمبسوت أسود لامع، كما تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان من قشر السمك أسود قصير.

وظهرت هنا شيحة بفستان ميتالك قصير أيضًا، بينما تألقت بشرى بفستان بلوني الأبيض والأسود، مفتوح ودون أكمام.

وظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان فوشيا "تايبست"، ولفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار حولها، بسبب فسانها الأخضر المفتوح، الذي كشف عن ساقيها بالكامل، وكان بتوقيع يوسف الجمسمي.

يذكر أن الدورة الثالثة من المهرجان، ستعقد في الفترة من 19-27 سبتمبر الجاري، بمدينة الجونة بالبحر الأحمر.