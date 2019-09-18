تدشين حملة "لا تسامح مع العنف ضد النساء" خلال مؤتمر صحفي الإثنين

ينظم مركز "وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية"، مؤتمرا صحفيا لإطلاق حملة "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات"، بالتعاون مع "المبادرة النسوية الأرومتوسطية"، بهدف المساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لا تسمح بالعنف، ويتصدى له صناع القرار كأولوية سياسية، تحت شعار "إيه قصتك".

أطلق الحملة مركز "وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية" بالتعاون مع "المبادرة النسوية الأرومتوسطية"، بالشراكة مع ائتلاف مكون من منظمات حقوق المرأة فى لبنان وتونس والمغرب وفلسطين والجزائر والأردن ومصر، لتنفيذ مشروعا إقليميا لمدة ثلاث سنوات بعنوان "مكافحة العنف ضد النساء" في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

يضع المؤتمر الذي يقام الإثنين 23 سبتمبر الجاري بسينما "زاوية"، منهجا شاملاً تجاه العنف ضد النساء من خلال إطلاق حملة إقليمية لعدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء، وتعزيز حوار حقوق المرأة بقيادة منظمات المجتمع المدني مع صناع القرار، وأخيراً إنشاء مرصدا إقليميا لمتابعي الالتزامات الحكومية فى مجال العنف ضد النساء.