صفاء مغربي تعلن انفصالها عن زوجها: "قالي ظلمتك وسرقت عمرك.. ولو اتقدملي عريس هاخد رأيه"

قالت الفنانة المصرية صفاء مغربي، المُقيمة في كندا، إنها انفصلت عن زوجها المخرج يوسف شرف الدين، بشكلٍ نهائي ورسمي، قبل شهرين تقريبًا، بناءً على رغبتهما في الانفصال، وتوجيهه لها بضرورة الزواج من رجل قوي وناجح يُساندها على تحمل مصاعب الحياة.

وكتبت "مغربي"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يوسف شرف الدين، هو قدوتي وكل شيء.. الصديق جدًا.. الأب والأخ والأم.. كل شيء، هو من جعلني صفاء مغربي.. دعمني كثيرًا، أن أنجح في حياتي في مصر وحتى الآن في كندا.. منفصلين منذ شهرين لكن علاقتي به أهم من الزواج.. احترمه بشدة، أعشقه ويحترمني بشدة ويعشقني بعيدًا عن المشاكل التي تحدث في كل عائلة".

وتابعت: "هو بالنسبة لي ربنا في السماء ويوسف على الأرض، الرجل المكافح الحنون الصبور الناجح العظيم المثقف جدا هو أكثر من ذلك، لا أعرف كيف أعبر.. يوسف أخذ قرار كبير والقرار عن ثقافة ومنطق.. تحدث معي بحب شديد كابنته.. بالحرف قال لي صفاء: أنا 73 عامًا وأنتِ 32 عامًا.. أخذت منك 13 عام حب وسعادة وأنجبنا أحلى طفلين ولكي أحبك وأحب أطفالي يجب أن تكوني سعيدة لكي تجعلي أطفالي سعداء.. يجب أن تعيشي عمرك.. أنا ظلمتك.. أنا اكبر منك بكثير.. يجب أن تتزوجي رجل عظيم قوي ناجح مثلك، يساندك على مصاعب الحياة وتنجحوا سويًا".

وتابعت: "اقتنعت بهذه الثقافة والمنط، لكن إذا كان هناك رجل مثل يوسف في كل شيء، يجب أن يأخذ موافقة يوسف أولًا وأخيرًا.. غير ذلك أنا بجانب يوسف بكل روحي وعمري في كلتا الحالتين".

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وكانت مغربي، أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج يوسف شرف الدين، يوليو الماضي، وبعدها بأيام أعلنت عودتها إليه مرة أخرى، ومسامحتها له.

وكتبت مغربي، عبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك: "اتصالحنا أنا وزوجي ومسامحاه.. وانا مسؤولة عن كل كلمة كنت كتبتها لأنها حقيقية، لكن مسحتها كلها لأن قررت ابتدي صفحة جديدة، وأحاول أنسى الأزمة دي وأركز في أولادي ومستقبلنا".

وأضافت: "بشكر كل أصحابي وكل الناس ومن غير حبكم ودعمكم لي ما كنتش هكمل بإيجابية.. وطالبة دعواتكم لنا وان الله يشفيني ويحميني وانجح في حياتي عشان أطفالي..بعشقكم".