بين "اتخطبنا رسمي" وتحذير شركات الإنتاج منه.. القصة الكاملة لعلاقة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

ظهور متكرر خلال مناسبات عدة جمعت بينهما، كلمات متبادلة تحمل معاني الحب والصداقة القوية التي انتهت بإعلان المنتجة سارة الطباخ، خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، في الوقت الذي كانت فيه المسؤولة عن إنتاج أعماله الفنية.. أسابيع قليلة وانتهت خطبتهما لتبدأ حرب باردة بين الطرفين، كان أحدثها ما أعلنته "الطباخ"، اليوم، ذ حذرت شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي، من التعامل مع "الشرنوبي" إلا من خلال شركتها.

"هن" يرصد تفاصيل القصة الكاملة بين بداية إعلان المنتجة سارة الطباخ خطبتها للفنان الشاب محمد الشرنوبي، حتي تأكيد الأخير، نبأ انفصالهما رسميًا.

اتخطبنا رسمي.. سارة الطباخ تفاجئ متابعي الشرنوبي

منتصف يونيو الماضي، وعبر الحساب الرسمي للمنتجة سارة الطباخ، أعلنت خطبتها للفنان الشاب محمد الشرنوبي، مقاطع فيديو قصيرة أوضحت التجمع العائلي، الذي ضم أفراد من أسرة المنتجة وهي مرتدية زي أحمر، بينما كان يرتدي "الشرنوبي" "سمي فورمال".

"اتخطبنا رسمي" هكذا علقت "سارة" على مقاطع الفيديو التي لم تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، فأظهرت والد "سارة" وهو يقول: "أنا وبنتي موافقين على الجوازة"، وقالت أم العروس في مقطع آخر: "وأنا كمان موافقة، يلا نقرا الفاتحة".

الصمت.. الشرنوبي لم يعلق على نبأ خطوبته

أحدث نبأ الخطبة ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفتيات اللائي تداولن الخبر، بعنوان "الكراش راح"، وفي الوقت الذي انشغلت فيه "السوشيال ميديا" بالحديث عن خطبة الثنائي، خاصة أن "سارة" تكبر عن "الشرنوبي" بحوالي 15 عامًا، التزم "الشرنوبي" الصمت ولم يعلن عن خطبته على "سارة"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمراره في التفاعل مع متابعيه بنشر مواد مصورة، دون التعليق على الخطوبة.

ونشر "الشرنوبي"، صورة تجمعه بالفنانة الشابة هدى المفتي، بأزياء كاجوال، وهما يضحكان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بالإضافة إلى بعض الصور الخاصة به على حسابه، متجاهلًا الحديث عن ارتباطه الرسمي.

مسحوا بعض.. بوادر فسخ الخطبة

أمور وتلميحات بين الطرفين، كانت بداية النهاية في فسخ خطبتهما، حينما ألغى "الشرنوبي" متابعة خطيبته من حسابه على "إنستجرام"، وكذلك أيضًا من جميع الحسابات الخاصة به، كما حذفت "الطباخ" الفنان الشاب من قائمة المتابعين لدى حسابها الشخصي، لكنها احتفظت بصورهما سويًا ومقطع الإعلان عن الخطبة.

الشرنوبي يؤكد فسخ الخطوبة.. أكبر مني بـ15 سنة

"فسخت الخطوبة شهر يوليو 2018" هكذا أوضح الفنان محمد الشرنوبي عن علاقته بمديرة أعماله سارة الطباخ، ليقرر الخروج عن صمته، ويؤكد خبر انفصاله في بيان طويل، نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وأوضح "الشرنوبي"، خلال البيان، عن بداية علاقته بمنتجة أعماله سارة الطباخ، وعن عقد الاحتكار لمدة 10 سنوات الذي قدمته "الطباخ" من خلال شركتها "إيرث برودكشن"، متضمن لشرط جزائي يقدر بـ600 ألف دولار.

وتابع الفنان الشاب في بيانه عن سبب فسخ الخطوبة، أن والده لم يكن راضيًا عن علاقته بالمنتجة التي تكبره بـ15 سنة، بحسب حديثه في البيان: "سارة كانت إنسانة جميلة وجدعة جدا.. الموضوع بعد كدة اتطور من صداقة لعلاقة حب وبقى فيه ما بينا ثقة واحترام، بس دي كانت بداية مشاكل قوية جدا حصلتلي في حياتي، أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دي بسبب إن فرق السن بيني وبينها 15 سنة، وده كان السبب الرئيسي أن أبويا مكانش موجود في فيديو قراية الفاتحة اللي معظم الناس شافته".

ميما ميوزيك أورد.. أول مناسبة تجمع الثنائي عقب فسخ الخطبة

مهرجان "ميما ميوزيك أورد"، أول مناسبة جمعت بين الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، دون أي احتكاك بينهما.

وفازت الطباخ بجائزة أفضل منتجة في 2018، بينما فاز "الشرنوبي" بجائزة أفضل مطرب في الشرق الأوسط للعام الجاري، ورغم إشارة "الطباخ" بفوز خطيبها السابق لكنه التزم الصمت، ولم يتفاعل مع تكريمها.

فقالت "سارة" خلال التكريم، إنها فخورة بحصولها على جائزة أفضل منتجة عن شركتها، التي دشنت حديثا، مضيفا: "أنا بنت روتانا، واتعلمت كتير منها، ومن مطربين كبار زي عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وكمان اتعلمت من محسن جابر وعائلة نصر محروس كلها".

وتابعت: "المرة دي بناخد جايزتين، الأولى لشركتي في الإنتاج، والتانية جايزة أفضل مطرب شاب، اللي فاز بيها مطرب الشركة"، في إشارة إلى محمد الشرنوبي، دون ذكر اسمه.

ورغم تهنئة "الشرنوبي" للمطربة أنغام بفوزها بجائزة أفضل مطربة في الشرق الأوسط، عبر خاصية "استوري" على حسابه على "إنستجرام"، لكنه لم يشر إلى فوز خطيبته السابقة.