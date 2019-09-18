مصدر: وائل كافوري وجيسيكا عازار استقبلا شائعة ارتباطهما بالضحك

نفى مصدر مقرب من الفنان وائل كافوري والإعلامية جيسيكا عازار، شائعة ارتباطهما، وذلك عقب أشهر من انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الثنائي استقبلا الشائعة بالضحك، مؤكدا أن عازار من الأصدقاء المقربين لكافوري، ولا يوجد بينهما علاقة حب، مستطردا: "الناس ما عم بتصدق إنه في ناس متفاهمين وبحترموا بعض، بدون ما يكونوا مرتبطين".

وأشار إلى أن الإعلامية تتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أيام من حضورها عيد ميلاد المطرب اللبناني، الذي شهد حضور مجموعة كبيرة من الفنانات، لافتا أن كافوري يمكث في بلده حاليا، مختتما: "كل واحد مشغول منهم بحياته الخاصة، ولو كانوا ارتبطوا لسافر معها".

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إعلان طلاق وائل كفوري

كانت الإعلامية ريما نجيم، التي تعد من أصدقاء كافوري المقربين، أعلنت نبأ انفصاله هن زوجته رسميا، قائلة: "أعلن رسميا أن وائل كافوري هو رجل مطلق رسميا على الورق، وكفى هذه الحملة غير المبررة هو عنده عيلة، وزوجة سابقة علاقتهم منيحة، وبنتين زي القمر".

وأضافت "نجيم"، أنها أعلنت الأمر بناء على رغبة وائل كافوري نفسه، متابعة: "هو حسمها وقالي احسميها على الهواء، وأنا بشكرك على ثقتك ومحبتك".