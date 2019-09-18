7 لمسات جديدة لرسم الآيلاينر.. جربيها بنفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

رسم الآيلاينر لا يحتاج إلى احترافية كما يعتقد بعض البنات، إنما يحتاج إلى بعض خطوات ولمسات بسيطة وجديدة للأداة الجمالية المعتادة التي تنطوي على مزيج من البراعة الفنية والمرح والأصالة، نذكرها لكي عزيزي خلال السطور التالية وفقًا لما ذكرت مجلة "فوج" عربية:

1- اِجعلي الخط أكثر سُمكاً وضخامةً

تخلّي عن الخط الناعم وبالغي بدلاً من ذلك في رسم خط مُجنّح يكاد يلامس حاجبيكِ. إنها إطلالة قوية بلا شك، ولكن لا تتشددي في تطبيقه حتى تتمكني من إتقانه. وعن ذلك يقول فنان التجميل ڤينسينت أوكيندو: “لا تحاولي في البداية إتقان رسم هذا الخط المجنّح، بل انسي ذلك تماماً – فلن تتمكني من إتقانه سوى بعد أمد طويل”. كوني فوضوية قليلاً و”لا تترددي أبداً في تضخيم الخط المجنّح الذي ترسمينه”، ثم قلصي حجمه حتى تصلي إلى الشكل المثالي المناسب لكِ باستخدام قطعة قطنية بطرف مدبب عليها مسحة من غسول كريمي.

تحلّي بالجرأة

سيزداد جمالُ الخط المجنّح الضخم الذي ترسمينه إذا ما أقرنتِه بلون حُمرة شفاه لا تقل عنه إثارةً (مثلما حدث في عرض علامة “جي سي دي إس”)، أو جرّبي رسم خط بلون معدني يخطف الأنظار، باستخدام آيلاينر Artliner بدرجة Brown Metallic من Lancôme على سبيل المثال.

2- اطمسي شكل الخطوط

أصبحنا منذ زمن طويل نحبّ الخطوط الملطّخة على الرموش، ولكن خبراء التجميل باتوا اليوم يعيدون تشكيل هذا التأثير الدخّاني برسم الخطوط على الجفون بعد تنظيفها والحواجب بعد تشذيبها. وللتألق بإطلالة تبدين فيها عن عمد وكأنكِ منهكةً، ينصحكِ أوكيندو بتمرير چل بالبني الناعم أو قلم كُحل على طول خط رموشكِ، ثم استخدمي فرشاة بإسفنجة (من تلك التي تأتي مع مجموعة ظلال الجفون) لوضع طبقة أكثر عمقاً، ثم ضعي ظلالاً بنية أكثر قتامةً فوقها.

لا تبحثي عن الكمال

قدمت عارضات علامتيّ شانيل وبارابال غورونغ خيرَ مثال على جمال الآيلاينر الضبابي غير محدد المعالم.

3- ضاعفي خط الآيلاينر

إذا تمكنتِ من إتقان رسمة عين القطة (وحتى إن لم يحالفكِ التوفيق)، فبالغي في جرأتكِ إلى أبعد مدى بإضافة خط مائل بالتوازي معها. وبعد رسم الخط المُجنّح الذي اعتدتِ عليه، ارسمي خطاً على طول الخط السفلي لرموشكِ، ومدّيه إلى الخارج لرسم خط مصاحب له. يمكنكِ أيضاً عمل تأثير بلونين؛ جربي آيلاينر Dior-show In & Out بدرجة Blue/Black من Dior.

سحر الخط المزدوج

اتسمت الخطوط المُجنّحة المزدوجة بقدر من المبالغة في عرض “ميتييه دار” من شانيل وعرض ميزون مارجيلا؛ أما رسمة عين كاميلا كابييو خلال حفل توزيع جوائز آي هارت راديو الموسيقية، فبدت أكثر رقةً.

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-4 تفنني في رسم عينيكِ

مَن قال إن الآيلاينر يجب أن يتداخل مع خط رموشكِ؟ ارتقي إلى المستوى التالي عبر رسم خط ملتف على المنطقة أعلى الجفن وأسفل عظمة الحاجب أو شتتي الخط المُجنّح الكلاسيكي بترك مساحة فارغة باستخدام قطعة قطنية ذات طرف مدبب مغموسة في مزيل مكياج خالٍ من الزيوت. وكلما رغبتِ في التفنن في إطلالتكِ الجمالية ينصحكِ أوكيندو قائلاً: “ضعي خارطة طريق صغيرة تستعينين بها في رسم شكل الخط بالقلم، ثم مرري فوقها بقوام سائل. وامنحي هذا الآيلاينر الوقت الذي يستحقه”.

خط رقيق

اصنعي أشكالاً معقدة باستخدام آيلاينر Waterproof Brush Tip Liquid Liner من سيفورا، أو MegaLiner بدرجة Voltage Blue من Wet n Wild

5- جرّبي الخطوط الغرافيكية

ترسم الخطوط القوية والأشكال المربعة إطلالتكِ الفريدة. وللحصول على خط أكثر سُمكاً، يقول أوكيندو: “يمكنكِ استخدام فرشاة كونسيلر لوضع آيلاينر كريمي، وما عليكِ إلا تغطية جميع جفنكِ به”. ولكن لا تضعيه كطبقة فوق ظل الجفون أو البرايمر. ويعلل خبير التجميل قائلاً: “إذا وضعتِ كمية زائدة عن الحاجة من هذا المستحضر في المساحة بين البشرة والآيلاينر، فسيؤثر ذلك على مدة بقائه، ومن المحتمل أن يتغير شكل الآيلاينر”.

جرأة نوعية

خطوط آيلاينر بأشكال مدهشة في عرضيّ إردم وبروينزا سكولر.

6- أضيفي خطاً أبيض

يمثل الآيلاينر الثلجي إطلالة راقية، وقوية ولافتة للأنظار على أي لون بشرة. ولتجنّب الظهور بإطلالة شاحبة، ارسمي خطاً سميكاً بقلم أبيض وأَقرنيه بالكثير من طبقات الماسكارا المكثفة. ولإضافة لمسة تساير الموضة، ارسميه على منطقة أعلى الجفن وأسفل عظمة الحاجب، مثلما فعل أوكيندو مؤخراً لرسم عينيّ جانيل موناي حيث استخدم آيلاينر Kajal InkArtist بدرجة Kabuki White من Shiseido.

خطوط صيفية بيضاء

استخدمت فنانة التجميل دايان كيندال آيلاينر Eye Opening Liner من UZ في عرض 3.1 فيليب ليم.

7- اجعلي الآيلاينر مضيئاً

على غرار فيلم “زولاندر”، أصبح الآيلاينر بالألوان المُشعّة وفقاً لتعبير أوكيندو “صيحة رائجة جداً الآن”. ومن السهل وضع آيلاينر صغير مُشعّ فوق الخط العلوي لرموشكِ أو عند الزوايا الداخلية لعينيكِ. ولكن ضعي لوناً برتقالياً على ظل جفون ملون أو ارسمي مثلثاً في الزوايا الخارجية لتحصلي على إطلالة جريئة مثل الألوان المُشعّة نفسها. بيد أن الألوان المُشعّة قد تبرز بجلاء احمرار عينيكِ، لذا قومي بإعدادها قبل استخدامكِ لهذه الألوان بوضع قطرات مضيئة.

مزاج يهوى الألوان المُشّعة

اُرسمي عينيك بجميع الألوان، مثلما فعل خبراء التجميل في عرضيّ ناتاشا زينكو وكرومات.