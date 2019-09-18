آخرهن زينة.. الـ تان بطل إطلالات النجمات لهذا العام

باتت موضة التان محل اختيار أغلب النجمات خلال العطلات الصيفية، خاصة أمام شواطئ البحار، من خلال الاستلقاء أسفل أشعة الشمس بوقت ذروتها، واستخدام بعض الزيوت المُخصصة التي تكسب الجسد اللون البرونزي، لكي يبدين أكثر جاذبية.

واليوم شاركت الفنانة زينة، متابعيها، بصور جديدة، خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "زينة" بفستان أسود قصير، مع شعر رطب باللون البني الكراميل، كما اعتمدت على ارتداء أقراط بخرزة زرقاء.

وتألقت زينة خلال الإطلالة بلون التان البرونزي، التي اعتمدت عليه أغلب النجمات هذا الصيف.

منة فضالي

زينة لم تكن الأولى التي تعتمد على موضة التان، فمؤخرًا اعتادت الفنانة منة فضالي، مشاركة متابعيها بأدق تفاصيل يومها، وأبرز إطلالاتها خلال عطلاتها الصيفية بين الساحل الشمالي، والعاصمة اللبنانية بيروت.

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واعتمدت "فضالي" خلال إطلالاتها الصيفية، على الظهور بدرجة لون غامقة عن لون بشرتها الأساسي، متألقة بدرجات التان على جسدها، وبشرتها.

مريهان حسين

تألقت الفنانة مريهان حسين، أيضًا خلال جلسات تصويرها الأخيرة، بدرجة تان غامقة، مع المكياج الطبيعي، والشعر الكيرلي.

واعتمدت "حسين" على الظهور بتلك الإطلالة، خلال أغلب مناسبات وعطلاتها الصيفية لهذا العام.

ياسمين صبري

انضمت الفنانة ياسمين صبري، أيضًا للفنانات اللائي ظهرن في أكثر من مناسبة، ببشرة غامقة برونزية، معتمدة على التان.

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