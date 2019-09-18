"اتقل تاخد حاجة نضيفة".. كواليس تحذير سارة الطباخ من التعامل مع الشرنوبي

حذرت سارة الطباخ، المنتجة والمسؤولة عن جميع أعمال خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي، من التعامل معه.

وأكدت سارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه لا يجوز التعامل الإنتاجي مع الشرنوبي إلا من خلال شركتها، لافتة أنها علمت بوجود مفاوضات من بعض شركات الإنتاج معه.

واختتمت البيان، بأنها ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".

ونشرت الطباخ، الأسبوع الماضي، صورة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تضحك، معلقة: "أضحك تاخد حاجة نضيفة".

وأثار تعليق الطباخ جدلا، واستنتج البعض أنها تشير لخطيبها السابق، الفنان محمد الشرنوبي، وعلق أحد متابعيها: "هو الخسران"، وقال آخر: "على مهلك عليه".

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توقيت تلك الكلمات، التي لم توضح "الطباخ" معناها يضع العديد من علامات الاستفهمام حولها، خاصة أنها نشرته بالتزامن مع الوقت الذي احتفل فيه "الشرنوبي" بتكريمه كأفضل مطرب شاب لعام 2019 بمهرجان الفضائيات العربية، حيث نشر حينها الفنان صورة من التكريم عبر "إنستجرام"، مُعلقًا: "شكراً لأحلى جمهور دايماً في ضهري و بتدعموني".

بيان فسخ خطبة الشرنوبي والطباخ

وكان الشرنوبي أعلن في بيان عبر موقعي فيسبوك وإنستجرام، يوليو 2019، انتهاء ارتباطه بـ"سارة الطباخ" عقب 3 أشهر من خطبتهما، التي تسببت له في مشكلات أسرية- حسب قوله وقتها-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

وجاء بيان الشرنوبي بعد إعلان سارة الطباخ في 13 يونيو الماضي خطبتها له، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض من أفراد أسرتها، أطلّت فيه بـ"زيّ أحمر"، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".