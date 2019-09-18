فيديو.. رامي عياش وزوجته يرقصان على أنغام "بحب الناس الرايقة"

تداول رواد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع بين الفنان اللبناني رامي عياش، وزوجته داليدا، في مشهد رومانسي لهما، خلال تواجدهما في إحدى الحفلات.
وظهر "عياش" بالفيديو، وهو يرتدي بدلة "موردن"، يغني "وبحب الناس الرايقة"، فيما تمايلت زوجته أثناء غنائه، وأطلت بفستان أسود طويل، تميز بأنه ذو أكمام طويلة، ومزين بنقوش بيضاء حول منطقة البطن.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "ما أحلاهم مع بعض"، و"شكلهم رومانسي أوي"، و"لازم تيجي تاخدي دروس رقص عندنا".
يذكر أن الفنان اللبناني رامي عياش، من مواليد 18 أغسطس 1980، ويبلغ من العمر 38 عامًا، وهو من مواليد بلدة عقلين في لبنان، وتزوج من داليدا سعيد عام 2013، وأنجب منها ابنهما آرام رامي عياش.
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