مجموعة فيكتوريا بيكهام لربيع 2020.. العقود الماضية بمزيج كلاسيكي عصري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت المصممة فيكتوريا بيكهام بعرض تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في لندن يوم الأحد الماضي، وكتبت المصممة في منشور على حسابها في إنستغرام أن تشكيلتها الجديدة مستوحاة من العقود الماضية ومزجت خلالها صيحات كلاسيكية وأخرى عصرية لابتكار تصاميم حديثة ملائمة لأذواق زبائنها من مختلف الفئات العمرية.

وتتناسب المجموعة مع الهوية الإبداعية التقليدية لعلامة بيكهام، غير أن المصممة استعانت في هذه المجموعة بطبعات لم تستخدمها من قبل كالتقليمات والأزهار المشرقة إلى جانب فساتين ذات ألوان جريئة وقطع خياطة راقية بظلال محايدة كالبدلات والبلاطين ومعاطف الترانش.

وتتيح هذه المجموعة لزبائن العلامة خيارات واسعة؛ إذ تقدم فساتين راقية متدفقة غنية بالطيات والكشكشة وقصات الرقبة V العميقة وحمّالات السباغيتي بظلال مشبعة من اللون الأرجواني أو الأخضر أو النعناعي أو الليموني أو الصدأ فيما أتت معظم القطع بأكمام طويلة.

وتضمنت المجموعة كذلك العديد من البدلات الرجالية الأنيقة وبدلات التنورة ذات الأطراف غير المتماثلة، وزوجًا من البيجاما الحريرية.

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وفيما يتعلق بالأحذية، قدمت المصممة أنماطًا جريئة لفصل الربيع والصنادل الصفراء والحمراء ذات الأربطة بكعوب مشرقة باللون الأرجواني والأخضر إلى جانب الكعوب المدببة السوداء بكعب منخفض والتي بدت تقريبًا مسطحة.

وتواجد في الصف الأمامي زوجها ديفيد بيكهام وأطفالهما الأربعة إلى جانب محرري مجلة فوغ الفرنسية، والبريطانية، والأمريكية؛ إيمانويل ألت، وإدوارد إينينفول، وآنا وينتور على التوالي.