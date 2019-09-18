اختيار نائبة محافظ "المركزي" سفيرة لإدماج النوع الاجتماعي بتحالف "الشمول المالي"

هنأ المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، لاختيارها سفيرة لإدماج النوع الاجتماعي بالتحالف الدولى للشمول المالي "AFI" من بين 11 سفيرا من مؤسسات متنوعة، لجهودهم الرامية إلى دعم المزيد من التنوع بين الجنسين وسد الفجوة المالية بين الجنسين، وذلك خلال منتدى السياسات العالمية (GPF) لعام 2019.

وأعربت مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باختيار "هلال" لهذا المنصب الهام لجهود البنك المركزي المصري في سد الفجوة بين الجنسين في الإدماج المالي وتعزيز الشمول المالي، لتصبح أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، مؤكدة أنها من القيادات النسائية المتميزة المشهود لها بالكفاءة والجدية والمهارة فى العمل.

وأشارت إلى أنها نموذج مشرف ومبعث فخر لجميع المصريات، وما زالت تعمل جاهدة لرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.