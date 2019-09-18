"قومي المرأة" يشيد بقرار الرقابة المالية بتمثيل النساء بمجالس إدارة شركات البورصة

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بقرارات الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، التي تشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيد في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشكرت مرسي الدكتور محمد عمران، لإيمانه بقدرات المرأة المصرية في جميع المهام التي توكل إليها وحرصه على تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدة أن هذه القرارت تعد خطوة جديدة على طريق تمكين المراة المصرية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة، لافتة أن الدراسات أثبتت أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل ومعدلات نمو أكبر.

وأصدر الدكتور محمد عمران رقمي 123 و124 لسنة 2019، وتتضمن تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.