رضوى الشربيني تقدم 8 نصائح للرجل لكسب قلب المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني مجموعة من النصائح للرجل الذي يريد أن يكسب قلب المرأة له ويجعلها تنجذب إليه في دقائق، خلال إحدى حلقات برنامجها "هي وبس" على قناة "CBC سفرة"، وهي:

1- إياك يا عزيزي أن يكون أسلوبك صريح بشكل مُبالغ، بمعنى ألا يصح أن تقول لشريكة حياتك "أنتِ تخنتي كده ليه!"، فذلك بالتأكيد سيثير غضبها ويؤثر على ثقتها بنفسها، وبالتالي ينعكس هذا على تعاملها معك.

فمثلا تحب المرأة أن تسمع من الرجل أنها أجمل نساء الكون، رغم علمها أنها ليست كذلك إلا أن وقع كلامك له أثر حميد.

2-المرأة تكره الرجل الذي يظهر استخفافه بمشاعرها تجاه أمورها التي يراها سطحية، وإنكار أن هناك أي مشكلة تحتاج إلى معالجة منه، وتعليل بأن الأمر طبيعي.

3-المَرأة تعشق الرجل الذي يستمع إليها باهتمام، حتى لو بدت حكايتها بسيطة، مثل حديث دار بينها وبين صديقتها، لأنها ببساطة ترى نفسها في شريكها فتقتسم تفاصيل حياتها البسيطة معه.

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4-تجنب تمامًا التحدث عن العلاقات العاطفية السابقة أو عن فتيات أخريات أمامها، لأن ذلك يفتح باب الغيرة والشك بينكما.

5- البرود العاطفي في التعبير عن الحب، وعدم احتوائها والإهتمام بها، فالمرأة تفضل الحنان والتفاهم خصوصا وقت الضيق هذا يساعد المرأة كثيرا لتصبح أكثر تقبلا وامتنانا لدعم الرجل.

6-المَرأة تحب الزهور و الهدايا الرومنسية مهما تقدم بها العمر، فتلك العادة قادرة على استمرار العلاقة و ومشاعر الحب والمودة بينكما.

7-تحتاج المَرأة إلى الدعم و الحماية مهما ظهرت بمظهر القوة.

8-يجب أن يكون الرجل على دراية بأن المرأة تمر باضطرابات هرمونية تؤثر على سلوكها بصورة كبيرة.