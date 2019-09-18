إطلالات سارة عبد العزيز..استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - سارة عبد العزيز إعلامية سعودية وُلِدَت في مدينة الرياض، ودرست "علوم سياسية واتصال"، ثم عملت في بدايتها بقسم العلاقات والاتصال في شركة المملكة القابضة، وانتقلت بعد ذلك إلى دبي للعمل في مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وقامت مؤخرًا بتقديم نشرة التاسعة على قناةMBC .

استوحي أزياءَكِ من الإعلامية سارة عبد العزيز



ظهرت سارة بـ"ستايلات" عدة مميزة تناسب فئة كبيرة من الفتيات، لذا جمعنا لكِ آخرها؛ لتستوحي منها اطلالات مذهلة ..



ارتدت سارة بلوزة سوداء أنيقة بأكمام شفافة مع بنطال باللون البرتقالي وحذاء بكعب أسود، وقميص أبيض وتنورة واسعة بيضاء أكملتهما بربطة شعر بيج، وظهرت ببلوزة زرقاء مخططة بالأبيض بكشكشة على الأكمام وبنطال أبيض، ونسَّقت بلوزة صفراء بنقوش سوداء مع تنورة سوداء وحذاء بيج بكعب، وجمبسوت أسود مع جاكيت أصفر وقبعة سوداء.

استوحي أزياءَكِ من الإعلامية سارة عبد العزيز



وتجملت بـ فستان أبيض بأزرار مُزيَّن باللون الأزرق من الأسفل، وبلوزة صوفية مكشوفة الكتف باللون البيج مع تنورة خضراء واسعة بنقاط بيضاء، كما تألقت بفستان أبيض بأكمام منفوخة مكشوف الأكتاف بنقوش حمراء وبُنيَّة، وفستان أسود بكُمّ واحد بتصميم صيفي مريح، وأطلت ببلوزة صفراء بزهور وأزرار مع بنطال أبيض، وفستان رياضي زهري بخط أخضر من الأسفل وقماش أبيض بكشكشة.

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استوحي أزياءَكِ من الإعلامية سارة عبد العزيز



كما تأنقت بجمبسوت أحمر مُزيَّن بالفضي على الأطراف، واختارت جلابية فضيَّة طويلة بأزرار أكملتها بعباءة زرقاء بتصميم البشت الرجالي.

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