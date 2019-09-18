فساتين بأكمام منفوخة أحدث موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - برزت وبقوة موديلات الأكمام المنفوخة وبشكل خاص بتصاميم الفساتين الجذابة والأنيقة، فسيطرت فساتين ذات الأكمام المنفوخة على عروض أسبوع الموضة في نيويورك للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020 ، حيث تسابقت أسماء كبيرة في قطاع الموضة على إدراج أكثر من تصميم ضمن عروضهم الجديدة.

طالعي أجمل موديلات الفساتين بالأكمام المنفوخة وكوني السباقة في إعتماد هذه الصيحة الأنثوية الدارجة.

حببنا الفستان الأبيض المطبع بالورود الحمراء الكبيرة من مجموعة ماركة ليلا روز Lela Rose، ويناسب ذوات القامة كمثرية الشكل، أما فستان برابال غورونغ Prabal Gurung المزدان بشق أمامي طويل سيمنحك طول أكبر.



فساتين مخططة موضة ربيع 2020

Tory Burch



أكتسحت موضة الفساتين المخططة منصات عروض ربيع 2020، فأطلت بها عارضات العلامة البحرينية نون باي نور Noon by Noor والماركة الأمريكية توري بورش Tory Burch، أعتمديها لتنحيف القامة وإطالتها.



فساتين منقطة من أسبوع الموضة

Carolina herrera



أكتظت منصات عروض أسبوع الموضة في نيويورك بالفساتين المنقطة Ploka dots dresses لتذكرنا بإطلالات نجمات الأبيض والأسود، الحصة الأكبر كانت لدى ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، ومن جهتنا أحببنا الفساتين القصيرة والتي تناسب النحيفات قصيرات القامة.



فساتين طويلة بأكمام منفوخة

Monique Lhuillier



أثناء مشاهدة عروض الأزياء تكون أعيننا مسلطة على الفساتين الطويلة والتي تلائم ذوق المرأة العربية، وأبتكرت ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier تصميم شديد الأنوثة زين بحزام جلد أبيض عريض، إطلالة ساترة نرشحها للمحجبات.

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