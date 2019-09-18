من خطف الأنظار في أسبوع لندن للموضة هذا الموسم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - حضور كبير للنجمات العالميات لفعاليات أسبوع لندن للموضة لموسم ربيع وصيف 2020 من عروض الأزياء، الى الاحتفالات التي جرت على هامشه، وقد شاهدناهنّ وقد تألقن بتصميمات لافتة جمعت بين الأناقة العصرية وبين الأسلوب الشبابي اللافت، ومنهنّ من فضّل اعتماد اطلالات كاجوال، ومنهنّ من اختار اطلالات رسمية، لكن كل ذلك اعتمد طبعًا على نوع المناسبة، وإليكِ أبرز التفاصيل وأجمل الاطلالات.



كريستينا أغيليرا في عرض دار JW Anderson

كريستينا أغيليرا في عرض دار جي دبليو أندرسون



حضور النجمة الأمريكية كريستينا أغيليرا Christina Aguilera كان قويًّا هذا الموسم في أسبوع لندن للموضة، وقد شاهدناها في عدد من الاطلالات اللافتة، منها هذه الاطلالة في عرض دار JW Anderson حيث اختارت بدلة رسمية باللون الأسود بتصميم عصري، ونسقت معها قفازات من الجلد الأسود، ونظارات سوداء كبيرة أيضًا.





عائلة البيكهام في عرض فيكتوريا بيكهام

عائلة البيكهام في عرض دار فيكتوريا بيكهام



لا يكتمل أيّ عرض لـ فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham من دون حضور عائلتها في الصف الأول، وهذا الموسم خطفت العائلة الأضواء مثل العادة، ولا سيّما هاربر ابنة فيكتوريا ودايفيد الصغيرة، التي حضرت برفقة والدها الأنيق، وقد اختارت بدورها فستان ماكسي موردًا مع حذاء باللون البيج، والأبناء الشبان اعتمدوا اطلالات عصرية أنيقة.



Advertisements



إيلي غولدينغ في حفل دار بولغاري

ايلي غولدينغ في حفل دار بولغاري



أقامت دار بولغاري Bulgari حفلًا فاخرًا في لندن، على هامش أسبوع الموضة، وقد حضر الحفل عدد كبير من النجمات، منهنّ إيلي غولدينغ Elie Goulding التي اختارت فستانًا بتصميم مميز باللون الأسود من فيفيا ويستوود Vivianne Westwood نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ، ومجوهرات فاخرة من بولغاري Bulgari طبعًا.



شاهدي أناقة النجمات في أسبوع الموضة في لندن ولموسم ربيع وصيف 2020.