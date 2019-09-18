الحفاظ على الاسمرار بين اعتقادات خاطئة وأخرى صحيحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - مع اقتراب انتهاء موسم البحر والاصطياف، تبدأ الحاجة للحفاظ على اللون الأسمر الجذاب الذي حصلت عليه خلال جلسات البرونزاج على الشاطئ أكبر. وأمام الكثير من النصائح والحيل التي يقدّمها الخبراء من أجل الحفاظ على الاسمرار لأطول وقت ممكن، تبقى هناك بعض الاعتقادات التي نؤمن بها والتي برهنت التجارب أن بعضها غير صحيح.



1. تقشير البشرة يؤدي إلى زوال الاسمرار

foreo luna mini 2



خطأ. فـ تقشير البشرة أثناء تعرّضها لجلسات البرونزاج أمر مضرّ. أما بعد الانتهاء من هذا الموسم، فإن تقشير البشرة سيساعد في تنظيفها ومنحها لمعاناً واضحاً دون تخفيف اللون الأسمر الذي حصلت عليه.



2. كريمات ما بعد الشمس ضرورية لمعالجة الحروق

كريمات ما بعد الشمس

صحيح نسبياً. فهذه الكريمات المخصّصة للاستعمال بعد جلسات البرونزاج تهدئ التأثير الفوري لأشعة الشمس، لكنها لا تعالج الخلايا التالفة من الأعماق.



3. استخدمي الحليب المنظف للتخلص من كريمات الوقاية من أشعة الشمس



خطأ. تحتوي كريمات الوقاية من أشعة الشمس على الدهون التي تحتاج إليها البشرة لتبقى رطبة. أفضل وسيلة لتنظيف البشرة منها هي استخدام منظفات بتركيبة الزيوت وليس الحليب.

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4. في موسم البحر استخدمي سائل استحمام بتركيبة الجل

سائل استحمام بتركيبة الجل



صحيح. فتركيبة الجل تهدئ من تهيّج البشرة كما بإمكانك أيضاً أن تستخدمي سائل استحمام بتركيبة الزيوت الطبيعية التي تغذي البشرة وتحافظ على نعومتها ولمعانها.



5. إذا كنت ترغبين في الحفاظ على لونك الأسمر لفترة أطول عليك ترطيب بشرتك في الصباح والمساء

ترطيب بشرتك في الصباح والمساء



صحيح. فسرّ بقاء البشرة صحيّة ولامعة هو ترطيبها من الأعماق لحمايتها من الجفاف والتشقّق. استخدمي مرطبات للجسم بتركيبة غنيّة بالزيوت لتدخل إلى أعماقها وتحافظ على ملمسها الحريري.



6. استبدلي كريم ما بعد الشمس بكريم الليل

استبدلي كريم ما بعد الشمس بكريم الليل



صحيح. فخلال فصل الصيف تتعرّض البشرة لأشعة الشمس القاسية، وتأتي كريمات ما بعد الشمس لتمنحها العناية اللازمة بفضل ما تحتوي عليه من مكوّنات تعالج التهيّجات الناتجة عن الأشعتين UVA وUVB.



7. كريم ترطيب الجسم يغنيك عن الكريمات ما بعد الشمس

كريم ترطيب الجسم



خطأ. فبعد التعرّض لأشعة الشمس، يفقد الجلد كمية من الماء والأملاح المعدنية التي يحتاج إليها ليبقى صحياً. تساعد الكريمات المرطّبة في تعويض نسبة من الماء المفقود ولكنها لا تعيد الأملاح المعدنية التي خسرها الجلد.

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