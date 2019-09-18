اليوغا لوجه أكثر شباباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - هل تعانين من بعض التجاعيد أو الترهلات في بشرة وجهك؟ أو هل تتمتعين ببشرة صافية ولكنك تخافين من قدوم التجاعيد؟ لم لا تستعدين من اليوم لإبعاد التجاعيد عن بشرتك نهائياً؟

لن يكون الحل في منتجات التجاعيد العالمية أو المنتجات الطبيعية، فهذه الحلول حتى وإن كانت فعالة فهي تحتاج إلى الاستمرار لوقت طويل حتى تبدئي بملاحظة بعض النتائج على وجهك وبشرتك، ولن يكون الحل أيضاً في الجراحة التي تحتوي على الكثير من المخاطر والأعراض الجانبية، ولكن ماذا عن يوغا الوجه؟

بشرة صافية

خبيرة اليوغا دانيال كولينز تخبرنا بأن يوغا الوجه عبارة عن خطوات بسيطة جداً لا تستغرق سوى 20 دقيقة فقط، وتستطيع أن تبقي بشرتك في سن الشباب لتكون هذه اليوغا بديلاً طبيعياً فعالاً عن الحلول الأخرى كالبوتوكس والجراحة.

فإذا كنت تريدين إبعاد الخطوط الدقيقة أو التجاعيد والترهل عن وجهك، إليك خطوات دانيال كولينز بهذا الخصوص:

تقول دانيال: "إن تمارين اليوغا تعمل على طبقات البشرة الثلاث بداية من اللحم أو ما يسمى بالطبقة السفلى من الجلد، والأدمة أو الطبقة المتوسطة من الجلد، والبشرة أو الطبقة العليا"، مشيرة إلى أنه من خلال العمل على جميع هذه الطبقات بشكل صحيح فإنه ستتم زيادة الدورة الدموية، مما يتيح المزيد من الأكسجين والتغذية للوصول إلى المزيد من خلايا الجلد، والنتيجة واضحة، وهي بشرة صحية مع توهج جميل وسموم أقل، إضافة إلى قدرة أفضل على امتصاص الرطوبة.

وقد تم تصميم بعض التكنيكات الأخرى لتحفيز إنتاج الطبقة المتوسطة من الجلد للكولاجين والإيلاستين، مما يتيح مزيداً من السلاسة والليونة للجلد، لذا توصي دانيال بممارسة تمارين الوجه لمدة 20 دقيقة، وتكرارها ست مرات في الأسبوع، وقد يبدو هذا الأمر صعباً، ولكنك سترين النتائج بسرعة.

ولكن كل شخص لديه بشرة مختلفة، وبالتالي فإن الوقت الذي يستغرقه لرؤية التغييرات قد يختلف من شخص لآخر، ولكن دانيال تقول: "إن رؤية التحسن في الوجه والرقبة سيبدأ بعد أسبوعين فقط، أما عن الخطوط الدقيقة فسيبدأ اختفاؤها من شهرين إلى أربعة أشهر، وسوف يلاحظ من حولك عودة صحة وشباب وجهك من 6-9 أشهر"، مؤكدة على أن كل سيدة قد تشعر بأنها أصبحت أصغر بسنوات عديدة مع الشعور بمزيد من الحيوية والاسترخاء داخل النفس.

إليك خمسة تمارين للوجه من دانيال كولينز:

تمارين للرقبة

•تمارين 1. V المناسبة لمن تعاني من تدلي الجفون، قدم الغراب، وأكياس العين والانتفاخ، وهي بديلة عن البوتوكس وجراحة العيون:

الخطوة 1: اضغطي على حد سواء أصابع الوسطى معاً في الزاوية الداخلية من الحاجبين، ثم مع السبابة، وابدئي بالضغط على الزوايا الخارجية من الحاجبين.

الخطوة 2: انظري إلى السقف، وارفعي الجفن السفلي صعوداً حتى تشعري بازدياد الحول، ثم استرخي.

الخطوة 3: كرري الخطوة 2 ست مرات، ثم انهي التمرين عن طريق الضغط على عيونك وهي مغلقة بإحكام لمدة 10 ثوان.

•تمرين الابتسامة المناسب لترهل الجلد وخطوط الخد، وهو بديل عن عمليات شد الوجه والحشو:

الخطوة 1: اخفي أسنانك مع الشفاه لجعل فمك على شكل .'O'

الخطوة 2: ابتسمي على نطاق واسع مع الحفاظ على أسنانك مختفية ست مرات.

الخطوة 3: ضعي إصبعك على منتصف الذقن، ثم ابدئي بتحريك الفك صعوداً وهبوطاً، ثم استرخي وكرري هذه الخطوة مرتين.

•تمارين الجبين والحاجب المناسبة لخطوط الجبين الأفقية، وهي بديلة عن البوتوكس.

الخطوة 1: ضعي كلتا يديك على جبهتك، ثم انتشري من بين الحاجبين والشعر.

الخطوة 2: اجعلي أصابعك تكتسح عبر الجبين برفق إلى الخارج مع الضغط الخفيف لتشديد الجلد.

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الخطوة 3: الاسترخاء مع تكرار التمرين 10 مرات.

•تمارين العيون المناسبة للعين العميقة المجوفة والحواجب المتدلية، وهي بديلة عن رفع الحواجب:

الخطوة 1: ضعي السبابة تحت كل عين، واذهبي نحو الأنف.

الخطوة 2: اخفي الأسنان وابعدي الشفة العليا والشفة السفلى عن بعضهما البعض.

الخطوة 3: رفرفي الجفون العلوية وأنت تحدقين في السقف لمدة 30 ثانية.

•تمارين الزرافة المناسبة لخطوط الجلد على الرقبة، وهي بديلة عن رفع الرقبة وشدها:

الخطوة 1: انظري إلى الأمام مباشرة، وضعي أطراف أصابعك على الجزء السفلي من الرقبة، ثم ابدئي بإمالة رأسك إلى الخلف مع إنزال أصابعك إلى الصدر.

الخطوة 2: أعيدي رأسك إلى الخلف، ثم كرري التمرين مرتين.