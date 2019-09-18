خبيرة تغذية توضح أفضل الأطعمة لتحسين أداء الأطفال الذهني خلال الدراسة

قالت الدكتورة مجد الخطيب خبيرة التغذية، إن هناك أطعمة تعمل على تحسين الأداء الذهني والحركي للأطفال أثناء اليوم الدراسي، لافتة إلى أنه يجب تغذية الطفل بالعناصر المفيدة للجسم بدلًا من الأطعمة التي تؤدي لفرط النشاط.

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وأضافت "الخطيب" أن وجبة الإفطار لابد وأن تكون غنية بالبروتين مثل الدجاج والجبن والزبادي ومنتجات الألبان التي تمنح الجسم النشاط والحيوية المطلوبة، موضحة أن الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 مثل الأسماك وحبوب الفيتامين، تزيد نسبة التركيز والتفكير بطريقة صحية.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن المكسرات تحتوي على الدهون الأساسية التي يحتاجها جسم الطفل، موضحًة أن الأطفال يجب أن يحصلوا على الكالسيوم وفيتامين د، من خلال الحليب ومشتقاته.

وحذرت خبيرة التغذية من تناول الشوكولاتة أكثر من 3 مرات في الأسبوع.