إطلالتين لريهام عبد الغفور إحداهما بدوية.. ومتابعين: "والله زمان يا فريدة"

تعتمد الفنانة ريهام عبد الغفور، بين الحين والآخر الخضوع لجلسات تصوير بإطلالات مختلفة ما بين الكلاسيكية والكاجول، والتي تبهر بها المتابعين، وتظهر جمالها وأنوثتها.

ونوعت "ريهام" هذه المرة في إطلالاتها حيث ظهرت بإطلالة بدوية غير متوقعة، وارتدت فستانا طويلا متداخل الألوان يجمع بين الأصفر الكناري والنبيتي، وأضافت عليه كارديجان باللون الأبيض، إلى جانب ارتداء بندانة على الرأس مقاربة لألوان الفستان، من تصميم الستايلست عبير الأنصاري، بجانب الأقراط الكبيرة التي زادتها جمالا.

لقيت إطلالاتها استحسان المتابعين، حينما شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وحصدت الصور على ما يقرب من 11 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "شبة نور اللي في المسلسل التركي"، "بنت أكابر"، "حلوة أوي يا ريكا"، "حلوة أوي ومختلفة".

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وخضعت "ريهام" لجلسة تصوير أخرى بفستان كلاسيكي، قصير بأكمام -باللون الأزرق الزهري- ورفعت شعرها لأعلى، وأرفقت تعليقًا على الصورة بعبارات من اللغة الإنجليزية قائلة: "على الرغم من أنني كنت أفقد الاهتمام يوميا في كل شيء تقريبا، أنا ممتنة جدا لأنني ما زالت لدي رغبة متزايدة في أن أكون سببا لسعادة شخص ما، الشيء الوحيد الذي يدفئ قلبي والشيء الوحيد الذي كنت أرغب فيه آمل أن تتذكر يومًا ما".

لفتت الإطلالة اهتمام المتابعين، وحصدت الصورة على ما يقرب من 10 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "نص جمالك بعيونك والثاني في إنك رشيقة، جميلة يا فريدة"، "حلوة أوي بالأزرق"، "ملكة جمال الأرض"، "والله زمان يافريدة".

وكان مسلسل "زي الشمس" آخر أعمال ريهام عبد الغفور، حيث قامت بدور "فريدة"، التي تفاعل معها الجمهور، على مدار حلقات المسلسل في رمضان الماضي.

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور لديها ولدين، من زوجها شريف الشوبكي، وهما يوسف الشوبكي 17 عاما، وفاروق الشوبكي، ولديه 6 سنوات.