يساعد في خفض نسبة السكر بالدم.. تعرف على فوائد الثوم لمرضى السكري

أكدت دراسة حديثة أجريت في ولاية مريلاند، فوائد الثوم في خفض نسبة السكر بالدم، لدى مرضى السكري.

وبحسب ما ذكره موقع "Daily Medical"، فإن تناول الثوم مع وجبة الإفطار من خلال إضافته لبعض الوجبات يساعد على خفض الكولسترول وتقليل الالتهابات.

وأوضحت الدراسة أن تناول الثوم بانتظام يساعد على خفض نسبة السكر الصائم بالدم، وأظهرت أبحاث سابقة أن عصير الثوم يساعد على تجنب الآثار السلبية التي يسببها السكري للكبد، أي أنه يقوم بإصلاح الخلايا التالفة الناتجة عن ارتفاع السكر لخلايا الكبد.