10 فنانات يرتدين من تصميمات هاني البحيري في مهرجان الجونة السينمائي

أعرب المصمم هاني البحيري عن سعادته، بارتداء ما يزيد عن 10 فنانات لأزيائه، خلال مشاركتهن في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المنعقدة في الفترة من 19-27 سبتمبر الجاري، بمدينة الجونة بالبحر الأحمر.

وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تعاون مع كل من "ليلى علوي وصفية العمري وداليا البحيري وأروى جودة ورشا مهدي ولقاء الخميسي، بالإضافة إلى ملكة جمال العرب 2019 فريال زياري، والفنانة ناهد السباعي، التي سترتدي فستان من توقيعه، خلال حضورها العرض الخاصة لفيلمها "هذه ليلتي" بالمهرجان، فيما تتألق الفنانة رجاء الجداوي بأزيائه خلال الحفل الختامي لـ"الجونة".

وأشار المصمم إلى احتمالية ارتداء الفنانة يسرا فستان أسود من تصميمه، خلال حفل الافتتاح، لحزنها على فقدان والدتها، التي توفت في ليوليو الماضي، في ظل محاولات بعض لاقتناعها بعدم الظهور بذلك اللون، فيما سترتدي الإعلامية شيريهان أبو الحسن فستانا من تصميمه، خلال تغطيتها للمهرجان.

واستغرق مصمم الأزياء المصري شهرين كاملين، لتصميم فساتين الفنانات، بصحبة مساعديه وفريقه، الذين يصل عددهم إلى 20 فرد: "كل واحدة عملتها فستان مخصوص علشانها، مع مراعاة أنه يناسب جسمها، وده خلاني بتشغل طول الليل والنهار"، لافتا إلى أن ليلى علوي من أكثر الفنانات اللاتي تحرصن على إطلالتها، وترتدي الفستان عدة مرات، قبل ظهورها به في الفعاليات المختلفة، حيث تلتقط لنفسها عدة مرات من زوايا مختلفة، حتى تتأكد من عدم وجود تعديلات على طلتها.