"الطفولة والأمومة" ينظم ورشة لمناهضة الممارسات الضارة ضد الفتيات

افتتحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران" والتي تعقد خلال الفترة من 18-22 سبتمبر الجاري، بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسف مصر ومجموعة تثقيف الأقران من محافظات "قنا، أسوان، أسيوط، سوهاج، الفيوم".

وأوضحت " العشماوي" أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار دعم جهود المجلس في مناهضة الممارسات الضارة وتنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" وذلك من خلال التدريب على كيفية وادارة دوائر "دوّي" لسرد القصص والعروض وجلسات المسرح التفاعلية بالإضافة الى الحوارات بين الأجيال.

وأشارت "العشماوي" إلى أن الورشة تستهدف تدريب عدد 110 من مجموعة تثقيف الأقران وذلك بجانب فريق عمل برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين اسرهم بمحافظة الفيوم.

وأعربت "العشماوي" عن سعادتها بتواجدها مع مجموعة تثقيف الأقران والذي يعد اضافة لمزيد من النجاحات التي نفذها المجلس على مدار عقود بالتعاون مع هذا الفريق، والذي يتسم بالتنوع والاختلاف في تنفيذ الأنشطة، كما توجهت بالشكر ليونيسف مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهم لأنشطة المجلس ولاسيما فيما يخص انشطة تمكين البنات وحمايتهن من العنف والإساءة وتمكينهن للتعبير عن مشاعرهن ونقل خبراتهن.

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كما أشارت العشماوي في كلمتها التي ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية الشريكة، تهدف بشكل أساسي الى تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والممارسات الضارة ضد الفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال السرد والحكي للاستفادة من تبادل الخبرات والقصص الملهمة للفتيات، موضحة أن أنشطة تمكين الفتيات متضمنة الجنسين وذلك تحقيقا للمساواة والدمج الراقي بينهما.

وأشارت ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن من أهم أولويات الصندوق هو دعم النساء والفتيات، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع المجلس القومي والأمومة ويونيسف في دعم حقوق الفتيات مشيرة إلى أن المؤتمر العالمي للسكان عام 1994 كان من أهم مخرجاته هو الاستثمار في تنمية المرأة صحيا واقتصاديا وهو ما نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه.

كما توجهت دينا هيكل نائب مدير اعلام من أجل التنمية بالشكر للدكتورة عزة العشماوي صاحبة فكرة المبادرة وعلى دعمها الكامل لنجاحها، كما رحبت بمجموعة تثقيف الأقران في تنفيذ الأنشطة التفاعلية للمبادرة.

وأكد محمد الخولي ممثل مجموعة تثقيف الأقران على أن الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة هي قصة نجاح حقيقية فطالما دعم المجلس انشطة تثقيف الأقران كما توجه بالشكر للدكتورة عزة العشماوي على دعمها لهم منذ عقود طويلة وعلى ثقتها في الفريق، كما أعرب عن أمله في تنفيذ مزيد من النجاحات.