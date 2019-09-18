للتخلص من خطورته.. طريقة آمنة لتحضير الإندومي في المنزل

تعتبر النودلز من الأكلات التي يفضلها الصغار والكبار، وانتشرت الكثير من الأقاويل عن وجود أضرار لبعض الأطعمة على صحة الإنسان منها الأندومي سريعة التحضير، بحسب ما عرضته "سي بي سي سفرة".

خطورة النودلز سريعة التحضير

في هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان سالم، استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، لـ"هُن"، إن الأطعمة المصنعة تحتوي على مادة "جلوتامات الصوديوم" (الملح الصيني)، تجرى إضافتها لبعض الأطعمة، لإكسابها الطعم، وتستخدم في الإندومي وغيرها.

وأضافت "إيمان": "هناك قدر معين لا يجب أن نتخطاه عند تناول الأطعمة، التي تحتوي على الملح الصيني"، موضحة أن تراكم هذه المادة في الجسم يؤثر على الجهاز العصبي.

وتابعت أنه عند تعرض الأطفال لتناول الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة بشكل مستمر وتراكمي على مدار عدة أعوام ستؤثر على الجهاز العصبي للأطفال والكبار، ما يضر بصحة المخ وغيرها من وظائف الجسم.

ونصحت إيمان سالم في نهاية حديثها بالابتعاد عن الإسراف في تناول الأطعمة المصنعة.

طريقة عمل النودلز في المنزل بطريقة آمنة

نصف كيلو مكرونة إسباجتي يمكن استبدالها بالشعرية.

2 مكعب مرقة دجاج.

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ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار بعد طحنه.

ملعقة صغيرة من الثوم المجفف بعد طحنه.

ملعقة صغيرة من البصل المجفف بعد طحنه.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من زيت الطعام (حسب الكمية).