اختطاف حنان المقبل.. ناشطة سعودية تفضح "السوشيال ميديا" على غرار تامر الخشاب

انتشار الشائعات وسهولة تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع الشابة السعودية "حنان المقبل"، إحدى الناشطات على السوشيال ميديا، لتوثيق فيديو أثناء اختطافها وبثه على صفحاتها.

مقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، حتى تصدر هاشتاج "اختطاف حنان المقبل" مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالبت بعضها بضرورة الكشف عن الخاطف حتى تصدر اسم الشابة السعودية موقع البحث "جوجل".

فيما كشفت "حنان" عن حقيقة خطفها، كما فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بـفيديوهات مفبركة، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بمؤتمر الشباب الأخير، وأنها لجأت إلى ذلك لفضح مواقع التواصل الاجتماعي بأنها بيئة مصدره للشائعات ولا يجب تصديق كل ما يبث عبرها، وذلك حسب تصريحاتها في مقطع فيديو بثته عقب الواقعة عبر سناب شات، لتؤكد أن خبر اختطافها مجرد شائعة.

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كما سخرت من المعلومات التي تم تداولتها بعض المواقع الإخبارية بشأن تفاصيل عملية الاختطاف وهويتها: "أنتم ما فكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما أنتم تسوون هالشي، متدرون شكثر قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل".

كما عادت ونشرت صورة عبر "سناب شات"، من مستشفى، مؤكدة أنها عانت من "انخفاض ضغطها"، بفعل الشائعة التي تضررت منها نفسيا وصحيا.

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يذكر أن حنان المقبل هي فتاة سعودية ناشطة على السوشيال ميديا، ولها العديد من الفيديوهات التي تبثها عبر سناب شات في مجال الخلطات النسائية مثل خلطات البشرة وخلطات تخسيس الوزن وكل ما يلزم المرأة السعودية.