داليا البحيري تنشر صورا من طفولتها.. ومتابعيها: نفس الملامح

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شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها بصور من طفولتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونالت الصور إعجاب متابعيها وكانت أبرز التعليقات: "شكلك متغيرش كتير نفس الملامح"، "ملكة حتى وأنتي صغيرة"، "حتى وأنتي صغيرة شخصية برضه".
يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة داليا البحيري مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، وهو ينتمي إلى الدراما الاجتماعية.
ويرصد المسلسل مشكلات مجتمعية بعيدة عن مشاهد العنف والقتل التي نراها في أعمال درامية كثيرة، فهذه المشكلات خاصة بالأبناء وعلاقة الآباء بهم، ويحاول من خلال معالجتها توجيه العديد من الرسائل إلى الآباء والأمهات بكيفية التعامل مع أبنائهم وفقًا للمتغيرات الحديثة.
وتواصل "داليا" الآن تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه رمضان 2020.
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