متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الرشاقة همٌ يشغل بال غالبية الفتيات خاصةَ المقبلات على الزواج؛ إذ إنهن يطمحنَ أن تكون إطلالاتهن مثاليةً في حفل الزفاف.
مؤخرًا أصبحت أنظمة الدايت من أهم التجهيزات لليلة العمر، ولأنَّ خسارة الوزن قد تتأثر بالعامل النفسي أحيانًا يصبحُ الأمر صعبًا، ولهذا وجد مصمموا الأزياء حلولاً موقتةً لنحتِ الجسم من خلال ارتداء قطعِ مكملةِ لثوب الزفاف، تمامًا كما سنرى من خلال هذه الحلقة من برنامج أحلى طلة مع مصممة الأزياء المتخصصة بالزفاف سوليدا مرقس.
مزيد من التفاصيل من حلقة هذا الأسبوع من أحلى طلة تابعينا حتى النهاية..
كانت هذه تفاصيل خبر أحلى طلة: المصممة سوليدا مرقس تنحت خصر عروسها دون دايت...كيف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.