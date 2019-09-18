أحلى طلة: المصممة سوليدا مرقس تنحت خصر عروسها دون دايت...كيف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الرشاقة همٌ يشغل بال غالبية الفتيات خاصةَ المقبلات على الزواج؛ إذ إنهن يطمحنَ أن تكون إطلالاتهن مثاليةً في حفل الزفاف.

مؤخرًا أصبحت أنظمة الدايت من أهم التجهيزات لليلة العمر، ولأنَّ خسارة الوزن قد تتأثر بالعامل النفسي أحيانًا يصبحُ الأمر صعبًا، ولهذا وجد مصمموا الأزياء حلولاً موقتةً لنحتِ الجسم من خلال ارتداء قطعِ مكملةِ لثوب الزفاف، تمامًا كما سنرى من خلال هذه الحلقة من برنامج أحلى طلة مع مصممة الأزياء المتخصصة بالزفاف سوليدا مرقس.

مزيد من التفاصيل من حلقة هذا الأسبوع من أحلى طلة تابعينا حتى النهاية..