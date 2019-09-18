الامارات | «اديني عمر وارميني من أعلى شلال».. مغامر يزحف يومين بساق مكسورة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «اديني عمر وارميني من أعلى شلال».. مغامر يزحف يومين بساق مكسورة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مغامر أسترالي اليوم إنه اضطر للزحف على مدى يومين عبر منطقة تغطيها الشجيرات بساق ورسغ مكسورين، بسبب سقوطه من أعلى شلال، حتى تم إنقاذه.
وأضاف نيل باركر (54 عاماً) أنه كان يسير وحده فوق جبل نيبو، الذي يبعد 32 كيلومتراً غربي برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند، عندما سقط.
وتابع قائلاً للصحافيين من على فراشه بالمستشفى: «خطر بذهني فوراً: أنا في مشكلة كبيرة الآن لأن لا أحد يعرف مكاني». وأضاف أنه حاول استخدام هاتفه المحمول لطلب المساعدة لكن الهاتف تلف جراء السقوط.
وقال إنه قرر الزحف لثلاثة كيلومترات تقريباً إلى منطقة فكر أنه سيكون من الأسهل فيها أن يعثر عليه العاملون في البحث والإنقاذ.
وذكر أن المسكنات التي حملها معه من أجل رحلته ساعدته على تخطي الرحلة المؤلمة والشاقة. وتابع: «المسافة التي استغرق صعودها 40 دقيقة احتاجت مني يومين تقريباً لأزحفها نزولاً». ورصدت طائرة هليكوبتر للإنقاذ باركر في نهاية المطاف، ونقل من المكان بعد ظهر أمس.
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