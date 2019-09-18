الامارات | بالصور.. معالم أبوظبي تتوشح بالأصفر

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. معالم أبوظبي تتوشح بالأصفر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضيئت معالم في مدينة أبوظبي باللون الأصفر احتفاءً بالدورة العاشرة من جائزة أبوظبي، وذلك في بادرة تهدف إلى تشجيع كل أفراد المجتمع على الإسهام في تكريم الأشخاص الذين قاموا بأعمال خيّرة من خلال ترشيحهم، بينما لا يزال باب الترشيح مفتوحاً حتى نهاية العام الجاري.
ومن بين هذه المباني: جسر الشيخ زايد، وقصر الإمارات، ومبنى «أدنوك»، ومبنى كابيتال جيت، ومبنى مربعة سوق أبوظبي العالمي، ومركز المارينا وجامعة خليفة
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