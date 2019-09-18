نسّقي إطلالاتك في المناسبات المختلفة من وحي أناقة ماغي بو غصن

بيروت - لايف ستايل يصادف 18 سبتمبر/أيلول عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن التي أكملت اليوم عامها الـ39، وتعد من النجمات اللاتي تخطف الأنظار دائما بإطلالاتها وأناقتها. تحرص دوما ماغي بو غصن على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار الأزياء التى تبرز قوامها الرشيق و الممشوق، كما تعتمد على التنوع بين الإطلالات وعدم السير على وتيرة واحدة، حيث تتمتع بذوق رفيع فهى تعتمد على اختيار كل ما يتناسب معها فى عالم موضة سواء فى المكياج أو تسريحات الشعر أو قطع الاكسسوارات و المجوهرات التى تمحنها إطلالة فخامة قد يهمك أيضاً : تسريحات شعر طويل للمناسبات من وحي النجمات

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