استطلاع ألماني: التركيز يزيد عند ممارسة العمل من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أظهر استطلاع رأي في ألمانيا أن من يعمل من المنزل بإمكانه التركيز في عمله على نحو أكبر مقارنة بمكتب العمل.

وذكر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن نحو ثلاثة أرباع الألمان يجدون أن تركيزهم يزيد عند ممارسة عملهم من المنزل، بينما ذكر نحو خمسهم أنهم يجدون العمل من المنزل عبئا، حيث يصعب عليهم التوفيق بين المهام الوظيفية والأسرية.

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وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه المعهد العلمي التابع لشركة التأمين الصحي الألمانية "إيه أو كيه" لرصد مدى تأثير أوقات العمل المرنة وأماكن العمل على الصحة، فإن نحو ثلث الألمان كثيرا ما يضطرون للعمل ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع عندما يعملون من المنزل.

وذكر واحد من بين كل تسعة ألمان أن الشؤون الخاصة كثيرا ما تشتت تركيزهم عن العمل في المنزل.

وجاء في تعليق شركة التأمين على نتائج الاستطلاع: "متاح دائما ومتنقل - إمكانيات الرقمنة غيرت طريقة عملنا. لذلك يتلاشى لدى كثير من الموظفين الفصل بين الوظيفة والحياة الخاصة".