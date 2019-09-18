أقصر زواج.. دعوى طلاق في «الصباحية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم شاب مصري بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمنطقة مصر الجديدة، يطلب فسخ عقد قرانه، بعدما اكتشف صبيحة ليلة الزفاف أن العروس مريضة نفسيا، حيث سألته “انت مين؟”.

الشاب تزوج منذ 3 أشهر من طالبة جامعية، ودام زواجهما يوما واحدا، حيث اكتشف الرجل أن أسرتها خدعته وأخفوا عنه أنها مريضة نفسيا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية قال الزوج: استيقظت يوم الصباحية على صراخ زوجتي وهي تقول: انت مين؟ فأجبتها: أنا زوجك، لكنها ظلت تصرخ وطلبت أسرتها كي يأتوا إليها، وعندما دخلوا قالت زوجتي لوالدتها انت مين؟ فقامت شقيقتها بإعطائها مهدئا.

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وأضاف، أن والد زوجته جلس وتحدث معه عن حالتها، وأنها مريضة نفسيا، وأن الطبيب أخبره أنها عندما تتزوج وتبدأ حياة جديدة ستتحسن حالتها، فسأل والد زوجتي: كيف كانت تتصرف بشكل طبيعي أثناء فترة الخطوبة؟ فصارحه بأنهم كانوا يعطونها مهدئا أثناء زيارته.

الدعوى كشفت أيضا أن أسرة الزوجة طلبت من الزوج الوقوف بجانب زوجته حتى يتم شفاؤها واستكمال دراستها، لأن الطلاق سيتسبب في سوء حالتها الصحية فوافق، وبقيت معهما شقيقتها كي تساعدها، وبعد مغادرة أسرتها عادت إلى حالتها النفسية، وظلت تصرخ فتجمع الجيران.

الزوج اتخذ قراره وأخذ زوجته إلى أسرتها وقال لهم “لما يتم شفاها على خير تعود إلى منزلي”، ولجأ إلى المحكمة لفسخ عقد الزواج.