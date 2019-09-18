وفاة أخطر حسناء في العالم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الشرطة المكسيكية العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس، جثة هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان.

صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، ذكرت أنه تم العثور على جثة كلوديا البالغة من العمر 34 عامًا في منزل في جزيرة موسالا.. وبحسب نتائج التحقيق فقد عُثر على جثة كلوديا - التي توصف في بلادها بـ”أخطر امرأة في العالم” - في منزل رجل كانت معه في أحد الملاهي الليلية.

كلوديا كانت قد ذهبت مع الرجل بتاريخ 14 سبتمبر الحالي إلى منزله لقضاء الليلة هناك، وبعد استيقاظ ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول إيقاظها من النوم إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، مما جعله يبادر إلى الاتصال بالشرطة على الفور.

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التقارير الأولية في التحقيقات تشير أن “الحسناء الخطيرة” قد فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى، فيما تزال التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء موتها.

كلوديا أوتشوا فيليكس، كانت عارضة أزياء معروفة في بلادها قبل أن تصبح مهربة مخدرات وزعيمة لعصابة “لوس أنتراكس” الخطيرة.

وعقب اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها خوسيه رودريجو جامبوا، أقدمت كلوديا على عمليات قتل واغتيالات عديدة دون أن تتمكن السلطات من اعتقالها.

وكانت كلوديا متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال، واشتهرت بنشر صورها على موقع “إنستجرام” حيث كانت تستعرض نمط حياتها الباذخة وما تملكه من يخوت وسيارات فارهة.