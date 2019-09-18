Star OF the Week ‏Dior SAUVAGE عطر نضر بأريج شرقي

باريس - لايف ستايل اخترنا لكِ هذا الأسبوع عطر SAUVAGE Parfum الجديد من ديور Dior الغنيّ بروائح البرغموت والمندرين والهال والتوابل والبخور. تركيبته المعقّدة والقويّة الحضور، تتشابك مع لمسات مرهفة لتجسّد المفهوم الجديد للرجولة العصرية والأنيقة. إنه لقاء جذاب بين النضارة الحادّة والأريج الشرقيّ المرهف. وترتدي القارورة اللون الأزرق الداكن فتعيد إلى الأذهان الليالي الحالكة المزيّنة بالنجوم وقد حفر فيها اسم العطر بأحرف فضّية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : مجوهرات "ديور" الجديدة لعشاق التميز والرقي

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