هند صبري بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير

خضعت النجمة التونسية هند صبري لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة كعادتها.



ونشرت "هند" صورة من الجلسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ارتدت خلالها فستانا مكشوفا من الظهر، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وكانت النجمة هند صبري شاركت في مهرجان تورنتو العالمي مؤخرا بفيلمها "نورا تحلم"، من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، وهو فيلم روائي طويل، من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، ومن إنتاج شركة بروباجندا -عماد مرزوق.

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