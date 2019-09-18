في الطقس المتقلب.. أسباب وعلاج "البلغم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

مع تقلبات طقس الخريف وانخفاض درجات الحرارة، قد يشكو البعض من حكة في منطقة الحلق أو وجود "بلغم"، وهو أمر مزعج إلى حد ما، وقد يجعل البعض غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي، خاصة في مُحيط عمله.

ومن هذا المنطلق؛ قال الدكتور أحمد ممدوح استشاري أمراض الصدر والحساسية في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن البلغم مادة تتكون نتيجة إفرازات الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي وتحتوي على الميكروبات والبكتريا والفيروسات، وترجع لأسباب عديدة منها:

1- نزلات البرد

2- احتقان الجيوب الأنفية

3- التهاب القصبة الهوائية

4- الحساسية الموسمية

5- الالتهاب الرئوي

6- التدخين

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طرق للتخلص من البلغم عن طريق:

1- تناول السوائل

الحرص على تناول الكثير من السوائل، خصوصًا العصائر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين C مثل الليمون والبرتقال لأنها تساعد على تحسين المناعة.

2- استشارة الطبيب

ضرورة استشارة الطبيب، واتباع تعليماته بتناول الدواء اللازم حتى يتم القضاء على البلغم بشكل سليم.

3- الغرغرة

المضمضة بالماء الفاتر والملح

4- جلسات البخار

عمل جلسات البخار واستنشاقه، وتعتبر هذه أسرع طريقة للتخلص من البلغم لأنه يساعد في جعل البلغم أكثر سيولة في وقت قياسي، ويسهل طرده خارج الجسم.