مكياج ميغان ماركل وسرّ ثباته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - المكياج الهادئ والناعم هو بصمة في إطلالة ميغان ماركل، إذ أنها تميل إلى اختيار أسلوب بسيط يحافظ على جاذبية ملامحها من دون أن يبدو صاخباً. كما أنها صرّحت في أكثر من مناسبة أنها تعشق إبراز النمش المنتشر على وجهها، لذا تختار مستحضرات تجميل بتركيبة خفيفة.

اللافت في مكياج ميغان ماركل، هو ثباته طوال النهار رغم انشغالاتها الدائمة والتزاماتها التي تجبرها على التنقّل الدائم. فما سرّ ثبات مكياج ميغان ماركل؟



إليك أبرز الخطوات التي تعتمدها ميغان ماركل في تطبيق مكياجها والتي تسمح لها بالحفاظ على اطلالة متألقة طوال اليوم:



1. تحرص ميغان ماركل على تطبيق كريم النهار كل صباح قبل أن تخرج من المنزل، وهي تختاره بتركيبة غنيّة إنما خفيفة، ومع درجة حماية عالية، وتنتظر حتى تتأكد من امتصاص البشرة اياه بشكل نهائي قبل أن تضع البرايمر.

بإمكانك أن تختاري Kiehl’s Ultra Facial Moisturizer Sunscreen Broad Spectrum SPF 30

Kiehl’s Ultra Facial Moisturizer Sunscreen Broad Spectrum SPF 30



2. تختار ميغان تركيبة البرايمر الخالية من الزيوت كي لا يسيل هذا المستحضر عند احتكاكه مع كريم الأساس. وهي تفضل أن يكون البرايمر موحداً للون البشرة كي يعزّز وهج مكياجها وإشراقه.

بإمكانك أن تختاري Laura Mercier Foundation Primer Oil Free

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3. بعد الانتهاء من وضع البرايمر على كامل الوجه والتأكد من جفافه تماماً، تضع ميغان ماركل كريم الأساس الذي تختاره أيضاً بتركيبة خالية من الزيوت وخفيفة، وهي تحرص على اختيار درجة قريبة جداً من لون بشرتها لأنها تهوى الإطلالات الطبيعية والبسيطة. وتطبّق كريم الأساس على كامل الوجه بالتساوي إلا أنها تزيد الكميّة قليلاً عند منطقة الـT-Zone التي تتعرّض بشكل دائم للتعرّق والإفرازات الدهنية المفرطة.

بإمكانك أن تختاري Urban Decay Naked Skin Weightless Ultra Definition Liquid Makeup

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Urban Decay Naked Skin Weightless Ultra Definition Liquid Makeup



4. تستخدم ميغان بودرة حرّة إنما بتركيبة خفيفة ولون شفاف فقط لتثبيت كريم الأساس وتجنّب المظهر اللامع على وجهها.

بإمكانك أن تختاري Huda Beauty Easy Bake Loose Powder

Huda Beauty Easy Bake Loose Powder



5. تبتعد دوق ساسكس عن البلاش ذات التركيبة الكريمية التي يُعتقد أنها تمنح البشرة مظهراً مشرقاً، وتختار تركيبة البودرة المضغوطة.

بإمكانك أن تختاري Nars Blush Orgasm

Nars Blush Orgasm



6. بعد الانتهاء من تطبيق مكياجها والحرص على اختيار تركيبات خفيفة وخالية من الزيوت، تستخدم ميغان ماركل بخاخاً لتثبيت المكياج يساعد في بقائه وقتا أطول ويمنع سيلانه. كما أنه يزيد ملامح وجهها اشراقا.

بإمكانك أن تختاري NYX Matte Finish Long Lasting

NYX Matte Finish Long Lasting

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