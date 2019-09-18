قناع كوري لشدِّ الجلد المترهل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - التوازن بين الزيوت والرطوبة أمر حيوي من أجل جلد صحيح وجذَّاب. ومن المعروف أنَّ الغدد الدهنيَّة تفرز الزيوت التي تجعل سطح الجلد زلقاً؛ أما الرطوبة فتوجد في الماء الموجود داخل خلايا الجلد التي يصل إليها عبر الدم، والذي يحافظ على خلايا الجلد ممتلئة وصحيَّة ويجعلها شابة نشطة. ونظراً إلى أنَّ الزيوت والرطوبة تعملان معاً، ينبغي أن تكون خلايا الجلد رطبة بما يكفي، كما ينبغي أيضاً أن يتوفر ما يكفي من الزيوت للعمل كدرع تمنع التبخر الزائد للرطوبة من طبقات الجلد الخارجيَّة.

جمال الكوريات



وعند قدوم فصل الشتاء، تعاني النساء عادة من جفاف في البشرة، على الرغم من المحاولات الكثيرة التي يبذلنها لتجنب هذه المشكلة. ويقال إنَّ المرء يمكنه تخمين سنّ المرأة بإلقاء نظرة فاحصة على الكوع، وذلك لخلو هذه المنطقة من الدهن. ولذا تظهر عليه التجاعيد بسرعة أكبر.

ومن الأقنعة المفيدة لشدّ الجلد قناع العسل والشوفان وقناع السكر، وهي من الأقنعة الطبيعيَّة التي تستخدمها أغلب نجمات ومشاهير كوريا مثل النجمة "بار شين هي".

وإليك بعض الماسكات الطبيعيَّة وطرق عملها

أقنعة مفيدة

قناع الشوفان بالعسل:

ملعقة من العسل، يضاف إليها ملعقة من الشوفان المطحون، مع إضافة بياض بيضتين إلى الخليط. يفرد الخليط على الوجه، ويترك لمدة نصف ساعة، حتى يجفّ تماماً، ثمّ قومي بغسله بعد ذلك بالماء.

قناع السكر:

أذيبي ملعقتين من السكر في ماء دافئ، حتى يتغيَّر لون الماء، ثم قومي بفرده على وجهك؛ فهو يساعد في شدَّ البشرة.